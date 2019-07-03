Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямLenta.ru вчера в 09:11

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. Соответствующий документ в среду, 3 июля, размещен на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Газета.Ruвчера в 09:57

Многодетные семьи получат выплаты для погашения ипотеки

Российская газетавчера в 09:35

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

РИА Новостивчера в 08:16

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАССвчера в 08:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъвчера в 08:30

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

RT на русскомвчера в 08:28

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

РБКвчера в 09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Кино

Егора Крида застали за поцелуями с актрисой Юлией Александровой

Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников

Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Спорт

Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27
Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Обновлено в 01:05
Происшествия

Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

Обновлено в 00:42
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено вчера в 01:52
Политика

Путин назвал особенными отношения России и Италии

Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09
Армия и оружие

Суд отказался распространить амнистию Асада на чеченца

Следует отметить, что сирийской амнистией попытались воспользоваться и другие боевики, получившие в итоге от российских судов отказные решения.
Обновлено в 03:01
Авто

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

Обновлено в 02:42
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Авто

Стали известны комплектации нового Kia Seltos

Хотя о новом внедорожнике Seltos уже известно много, некоторые ключевые детали первой модели Kia для России еще не были обнародованы.
Обновлено в 00:47
Политика

В «Нафтогазе» опасаются сбоев в транзите российского газа

Обновлено в 01:16
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Сеул не планирует отмечать годовщину начала Корейской войны совместно с Пхеньяном

Республика Корея не планирует в следующем году проводить совместные с КНДР мероприятия по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны (1950-1953).
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Обновлено в 01:52
Происшествия

Трое пострадали в аварии на Бухарестской улице

Всех пострадавших госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Число пострадавших от взрывов во время салюта в Минске достигло 8

Накануне вечером в Минске дали салют по случаю Дня независимости республики. Из-за взрывов ракет салютной установки разлетелись осколки.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Общество

Роскачество обнаружило токсичные женские спортивные футболки

Роскачество проверило спортивные женские футболки 14 различных брендов.
Обновлено в 02:56
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Появилось фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

В Сети появились снимки подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске. Фотографии были сделаны 3 июля.
Обновлено вчера в 19:35
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное