Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямLenta.ru вчера в 09:11
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. Соответствующий документ в среду, 3 июля, размещен на официальном портале правовой информации.
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Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Политика
Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках F-35
Обновлено в 05:22
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Общество
Самый длинный пешеходный мост России обрушился
Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Политика
На главу «Автодора» завели уголовное дело из-за строительства ЦКАД
Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что после проверки законности при заключении госконтрактов при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления «Автодора».
Обновлено в 06:18
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Названа хронология трагедии на «Лошарике»
Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:26
Спорт
IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Политика
Тариф на мусор в Омске снизят в два раза
Региональную энергетическую комиссию Омской области обязали снизить тариф на мусор в два раза.
Обновлено в 03:27
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В порт Одессы зашли корабли НАТО
В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».
Обновлено в 06:18
Здоровье
Эксперты сообщили об эпидемиологической обстановке в Иркутской области
По данным экспертов, ведомство приняло все необходимые меры для недопущения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, и возникновения эпидемических очагов.
Обновлено в 01:41
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Кино
Рами Малек рассказал о своем злодее в «Бонде 25»
Создатели "Бонда 25" не раскрывают детали злодея в исполнении Малека.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Темичева похудела на 43 кг и упала в голодный обморок
Актрису сразу доставили в больницу, где врач диагностировал голодный обморок.
Обновлено в 05:38
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Серена Уильямс станет крестной сына Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка. Еще одной крестной Арчи станет лучшая подруга звездной мамы, стилист Джессика Малруни.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Хоккей
«Барыс» подписал новый контракт с Валерием Ореховым
Защитник Валерий Орехов подписал новый контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Apple обновит клавиатуру Macbook впервые за 5 лет
Компания Apple собирается отказаться от фирменной клавиатуры «бабочка» в новых версиях ноутбуков Macbook, пишет 9to5mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
Обновлено в 06:22
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34