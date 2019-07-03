Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском 08:28

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАСС08:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

РБК09:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Lenta.ru09:11

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Газета.Ru09:57

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ08:30

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

RT на русском08:28

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

РИА Новости08:16
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:59, Ашберн
Политика

Путин назвал условие диалога с Украиной

По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
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Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Французский корабль-разведчик вошёл в Чёрное море

Разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome вошёл в акваторию Чёрного моря через пролив Босфор.
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Выход гоночного симулятора GRID отложен на месяц

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Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
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Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Происшествия

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Обновлено 01 июля в 00:23
Общество

Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды

Немецкий девелопер FAKT AG планирует инвестировать миллиард евро в строительство так называемого садоводческого центра на северо-западе Венгрии, в считаных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.
Обновлено в 17:04
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
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Названы имена нескольких погибших подводников

Baza называет имена еще нескольких погибших, помимо Дениса Опарина.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
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Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено в 20:07
Армия и оружие

Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов

Две бронемашины "Брэдли", доставленные к мемориалу Авраама Линкольна в Вашингтоне на празднование Дня независимости США, оказались старыми, со следами ржавчины.
Обновлено в 20:05
Общество

Сергей Собянин: Все московские районы должны развиваться комплексно

Если в 2012 году на территориях, вошедших в состав Москвы, было около 94 тысяч рабочих мест, что через семь лет это число выросло в два с половиной раза — до 236 тысяч.
Обновлено в 14:36
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии

Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено в 19:32
Космос

Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году

Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено вчера в 11:17
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей

Обновлено в 05:12
Общество

Гипермаркет «Реми» запускает социальные программы

Сегодня "Реми" запустил целых три социальных программы для покупателей.
Обновлено в 17:56
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Шахматную фигурку продали почти за миллион фунтов на аукционе

Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поставила рекорд бесстрашия

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Финансы

Минфин на четверть сократит закупку валюты

С 7 июня по 4 июля на закупку валюты было направлено 310,3 млрд рублей. В текущем месяце объем закупки, таким образом, уменьшен на 25,6%.
Обновлено в 08:22
Общество

ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече

Только 11% россиян считают уместным дружеские приветственные поцелуи между мужчинами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:17
Авто

Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер

Обновлено вчера в 22:58
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