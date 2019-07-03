Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском 08:28
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Путин назвал условие диалога с Украиной
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
Французский корабль-разведчик вошёл в Чёрное море
Разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome вошёл в акваторию Чёрного моря через пролив Босфор.
Обновлено в 13:06
Игры
Выход гоночного симулятора GRID отложен на месяц
Обновлено в 13:05
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Общество
Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды
Немецкий девелопер FAKT AG планирует инвестировать миллиард евро в строительство так называемого садоводческого центра на северо-западе Венгрии, в считаных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.
Обновлено в 17:04
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Происшествия
Названы имена нескольких погибших подводников
Baza называет имена еще нескольких погибших, помимо Дениса Опарина.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов
Две бронемашины "Брэдли", доставленные к мемориалу Авраама Линкольна в Вашингтоне на празднование Дня независимости США, оказались старыми, со следами ржавчины.
Обновлено в 20:05
Общество
Сергей Собянин: Все московские районы должны развиваться комплексно
Если в 2012 году на территориях, вошедших в состав Москвы, было около 94 тысяч рабочих мест, что через семь лет это число выросло в два с половиной раза — до 236 тысяч.
Обновлено в 14:36
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено в 19:32
Космос
Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году
Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено вчера в 11:17
Авто
АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей
Обновлено в 05:12
Общество
Гипермаркет «Реми» запускает социальные программы
Сегодня "Реми" запустил целых три социальных программы для покупателей.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поставила рекорд бесстрашия
Обновлено в 18:00
Финансы
Минфин на четверть сократит закупку валюты
С 7 июня по 4 июля на закупку валюты было направлено 310,3 млрд рублей. В текущем месяце объем закупки, таким образом, уменьшен на 25,6%.
Обновлено в 08:22
Общество
ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
Только 11% россиян считают уместным дружеские приветственные поцелуи между мужчинами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:17
Авто
Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер
Обновлено вчера в 22:58