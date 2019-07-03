Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямLenta.ru вчера в 09:11

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. Соответствующий документ в среду, 3 июля, размещен на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Газета.Ruвчера в 09:57

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

RT на русскомвчера в 08:28

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

РБКвчера в 09:33

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАССвчера в 08:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъвчера в 08:30

Многодетные семьи получат выплаты для погашения ипотеки

Российская газетавчера в 09:35

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

РИА Новостивчера в 08:16
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