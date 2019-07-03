Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямLenta.ru вчера в 09:11
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. Соответствующий документ в среду, 3 июля, размещен на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
Авто
В Россию привезли юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Подольске мужчина умер в больнице в ожидании врачей
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что врач приемного отделения не вызвала реаниматолога пациенту с инсультом.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны
Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество
Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy
Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Общество
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Обновлено в 06:05
Футбол
Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс
Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» выходит на российские экраны
Кстати, еще до российского и даже американского релиза фильм уже успел побить всех конкурентов в международном прокате, собрав внушительную кассу в азиатском регионе.
Обновлено 01 июля в 13:16
Шоу-бизнес
Иван Краско рассказал о потере сына и «бесе в ребро»
Бурная личная жизнь актера Ивана Краско несколько лет назад стала объектом внимания миллионов телезрителей.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Кровля пятиэтажного дома загорелась в Краснодаре
Обновлено в 07:44
Общество
Кокорина и Мамаева увековечили на дне Черного моря
Обновлено в 05:32
Авто
Российский авторынок в июне снизился на 3%
Обновлено в 06:40
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Медведев объяснил выгоду перехода на электронные трудовые книжки
По словам Медведева, экономия при переходе к электронной версии трудовых книг составит сотни миллионов рублей.
Обновлено в 07:11
Футбол
Президент ФК «Чайка» ответил на угрозы фанатов «Ростова»
Президент ФК «Чайка» Андрей Чайка прокомментировал угрозы болельщиков «Ростова», которые 4 июля выступили против продажи билетов на матчи клуба из села Песчанокопское на фанатских секторах «Ростов Арены».
Обновлено в 05:23
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Политика
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате
Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:07
Наука
Учёные выяснили происхождение филистимлян
Международная группа учёных расшифровала ДНК филистимлян и выяснила происхождение этого древнего народа.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР
Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Политика
В команде Зеленского ответили Путину
Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 07:10
Здоровье
В Челябинске зарегистрирована вспышка описторхоза
Как сообщало агентство «Полит74», ежегодный уровень заболеваемости в Челябинске составляет от 80 до 110 случаев.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Берлине загорелся крупнейший вьетнамский торговый центр
На востоке Берлина в районе Лихтеенберг произошел пожар в крупном вьетнамском торговом комплексе Don Xuang Center.
Обновлено в 07:20
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18