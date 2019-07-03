Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямИзвестия вчера в 09:13
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Происшествия
В США во время пожара на складе Jim Beam сгорели 45 тысяч бочек виски
На складе производителя алкогольных напитков Jim Beam в Кентукки (США) ночью 3 июля пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски.
Обновлено в 01:49
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика
В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации
Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Общество
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий
Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил, что ведомство составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.
Обновлено в 04:54
Общество
В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»
В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Происшествия
Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников
Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него
Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
Политика
Делегация России в ПА ОБСЕ предложит отклонить резолюции по Крыму и Южной Осетии
Делегация РФ будет настаивать на отклонении двух проектов резолюций, касающихся Крыма и соблюдения прав человека в Абхазии и Южной Осетии, которые будут предложены в ходе 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Обновлено в 04:15
Общество
В Свердловской области появились лжеприставы
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Спорт
IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Общество
Каждый четвёртый опрошенный челябинец отказался от летнего отпуска
27% опрошенных челябинцев этим летом не пойдут в отпуск.
Обновлено в 03:07
Театры
Театр «У Никитских ворот» примет участие в фестивале в Авиньоне
Театр «У Никитских ворот» представит спектакль «Папа, мама, я и Сталин» в рамках внеконкурсной программы Авиньонского театрального фестиваля.
Обновлено в 03:25
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой пожертвовал ради нее работой
Напомним, Анастасия Макеева принимает участие в съемках четвертой части культовой картины «Гардемарины», где она играет роль роковой красавицы, любовницы Шевалье Де Брильи.
Обновлено в 01:57
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в Австрии
Все голы были забиты в первом тайме, а наш Эльдор Шомуродов — молодец два раза 🙂 В третьем матче турнира Кубок Париматч Премьер «Ростов» обыграл ЦСКА – 2:1. Шомуродов забил уже на 9-й минуте, Чалов ответил на 28-й.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Саратовской области затонула лодка с пассажирами
Обновлено вчера в 17:01
Общество
МЧС: в Иркутской области ожидается подъем воды в трех реках
Обновлено в 03:23
Авто
Bentley представила в России коллекционный седан Mulsanne
Компания Bentley представляет в России седан Mulsanne в исполнении W.O. Edition от тюнинг-ателье Mulliner.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Политика
Тариф на мусор в Омске снизят в два раза
Региональную энергетическую комиссию Омской области обязали снизить тариф на мусор в два раза.
Обновлено в 03:27
Экономика
Деловая активность России снизилась впервые за последние три года
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома
Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
Обновлено в 04:40