Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямИзвестия вчера в 09:13

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Газета.Ruвчера в 09:57

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

РИА Новостивчера в 08:16

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

РБКвчера в 09:33

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАССвчера в 08:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъвчера в 08:30

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

RT на русскомвчера в 08:28

Многодетные семьи получат выплаты для погашения ипотеки

Российская газетавчера в 09:35
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Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Происшествия

В США во время пожара на складе Jim Beam сгорели 45 тысяч бочек виски

На складе производителя алкогольных напитков Jim Beam в Кентукки (США) ночью 3 июля пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски.
Обновлено в 01:49
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика

В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации

Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Общество

Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий

Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил, что ведомство составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.
Обновлено в 04:54
Общество

В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»

В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Происшествия

Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников

Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него

Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
Политика

Делегация России в ПА ОБСЕ предложит отклонить резолюции по Крыму и Южной Осетии

Делегация РФ будет настаивать на отклонении двух проектов резолюций, касающихся Крыма и соблюдения прав человека в Абхазии и Южной Осетии, которые будут предложены в ходе 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 02:56
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Спорт

IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой

Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Общество

Каждый четвёртый опрошенный челябинец отказался от летнего отпуска

27% опрошенных челябинцев этим летом не пойдут в отпуск.
Обновлено в 03:07
Театры

Театр «У Никитских ворот» примет участие в фестивале в Авиньоне

Театр «У Никитских ворот» представит спектакль «Папа, мама, я и Сталин» в рамках внеконкурсной программы Авиньонского театрального фестиваля.
Обновлено в 03:25
Происшествия

На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Макеевой пожертвовал ради нее работой

Напомним, Анастасия Макеева принимает участие в съемках четвертой части культовой картины «Гардемарины», где она играет роль роковой красавицы, любовницы Шевалье Де Брильи.
Обновлено в 01:57
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в Австрии

Все голы были забиты в первом тайме, а наш Эльдор Шомуродов — молодец два раза 🙂 В третьем матче турнира Кубок Париматч Премьер «Ростов» обыграл ЦСКА – 2:1. Шомуродов забил уже на 9-й минуте, Чалов ответил на 28-й.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Саратовской области затонула лодка с пассажирами

Обновлено вчера в 17:01
Общество

МЧС: в Иркутской области ожидается подъем воды в трех реках

Обновлено в 03:23
Авто

Bentley представила в России коллекционный седан Mulsanne

Компания Bentley представляет в России седан Mulsanne в исполнении W.O. Edition от тюнинг-ателье Mulliner.
Обновлено в 04:54
Общество

Атомный ПЭБ «Академик Ломоносов» официально передан «Росэнергоатому»

Обновлено в 03:45
Политика

Путин назвал условия для диалога с Киевом

Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Политика

Тариф на мусор в Омске снизят в два раза

Региональную энергетическую комиссию Омской области обязали снизить тариф на мусор в два раза.
Обновлено в 03:27
Экономика

Деловая активность России снизилась впервые за последние три года

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома

Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
Обновлено в 04:40
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