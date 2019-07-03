Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семейРИА Новости вчера в 08:16
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если украинский лидер Владимир Зеленский приступит к выполнению собственных предвыборных обещаний.
Обновлено в 01:47
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Политика
Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине
Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Спорт
Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27
Футбол
«Спартак» поздравил Айртона с рождением ребенка
"Поздравляем молодых родителей, а малышу желаем крепкого здоровья!" - говорится в поздравлении "Спартака".
Обновлено в 03:02
Политика
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа
На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции
Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Томской области Михаил Бегун признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Прогулочная лодка перевернулась на Волге в Красноармейском районе Саратовской области, утонули два человека, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МЧС региона Наталия Каранатова в среду.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Общество
Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Общество
Скворцова попросила вместо SSJ100 закупить Минздраву французский Falcon
Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти
Обновлено вчера в 14:16
Общество
В Башкирии рухнул самый длинный деревянный мост в стране
Самый протяженный деревянный мост в России находится в Белорецке, люди ходили по нему из жилой части города к промзоне.
Обновлено в 00:06
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой
Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52