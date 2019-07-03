Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семейРИА Новости вчера в 08:16

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Газета.Ruвчера в 09:57

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъвчера в 08:30

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

РБКвчера в 09:33

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАССвчера в 08:33

Многодетные семьи получат выплаты для погашения ипотеки

Российская газетавчера в 09:35

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

RT на русскомвчера в 08:28

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

РИА Новостивчера в 08:16
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Политика

Путин назвал условия для диалога с Киевом

Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если украинский лидер Владимир Зеленский приступит к выполнению собственных предвыборных обещаний.
Обновлено в 01:47
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Происшествия

На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

Обновлено в 03:32
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Политика

Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Спорт

Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27
Футбол

«Спартак» поздравил Айртона с рождением ребенка

"Поздравляем молодых родителей, а малышу желаем крепкого здоровья!" - говорится в поздравлении "Спартака".
Обновлено в 03:02
Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Томской области Михаил Бегун признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Прогулочная лодка перевернулась на Волге в Красноармейском районе Саратовской области, утонули два человека, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МЧС региона Наталия Каранатова в среду.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Общество

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Общество

Скворцова попросила вместо SSJ100 закупить Минздраву французский Falcon

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии

Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти

Обновлено вчера в 14:16
Общество

В Башкирии рухнул самый длинный деревянный мост в стране

Самый протяженный деревянный мост в России находится в Белорецке, люди ходили по нему из жилой части города к промзоне.
Обновлено в 00:06
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
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