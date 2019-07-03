Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском 08:28
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Обновлено в 06:34
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
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Центробанк ищет новые способы ограничения роста потребкредитования.
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Происшествия
Чернокожие устроили погромы в Израиле
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Крамп-Карренбауэр не выразила желания занять пост министра обороны ФРГ
Председатель ведущей германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не намерена занимать этот вакантный пост, пишет газета Bild.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода
На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Алексей Козлов стал игроком «Ростова»
Неделю назад Козлов покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта. 🔥🔥🔥 Алексей Козлов – игрок «Ростова» 32-летний защитник подписал контракт с нашим клубом.https://t.co/hpKT1eHat8 pic.twitter.com/Zhm9xwKzYV — Football Club Rostov (@rostovfc) 3 июля 2019 г.
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Технологии
Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России
Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.
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Теннис
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона
Россиянин Даниил Медведев, который занимает 13-е место в мировом рейтинге, вышел в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 11:24
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
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Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли снова госпитализировали
По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Политика
Зачем Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Ранее Зеленский призвал украинского премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности Павла Климкина за неподчинение президенту.
Обновлено в 09:24
Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
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Шоу-бизнес
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Звезда "Орла и решки" телеведущая Мария Ивакова и актер, сын артиста Михаила Ефремова Никита Ефремов перестали скрывать роман.
Обновлено в 10:32
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
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Общество
Кинолог назвал лучшие породы собак для пожилых людей
Обновлено в 06:41
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Авто
АвтоВАЗ полностью остановил производство
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky
Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.
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Происшествия
Родителей из Ленобласти заподозрили в изнасиловании дочери
Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней".
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Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Общество
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
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