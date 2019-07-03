Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском вчера в 08:28
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:06, Вашингтон
Гаджеты
В сети появились скриншоты Android для кнопочных телефонов
На ресурсе 9to5Google опубликована подборка скриншотов, полученных в ходе тестирования ранней сборки несенсорного Chrome и Android для кнопочных телефонов.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Минобороны раскрыло имена всех погибших подводников
Обновлено вчера в 15:57
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено 02 июля в 08:20
Авто
Новый Urus «вывез» Lamborghini на рекордные объемы продаж
Как объясняет глава Lamborghini Стефано Доменикали, существенный вклад в увеличение продаж внес кроссовер Urus, на который пришлось больше половины продаж — 2693 единицы.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В МЧС уточнили число пострадавших при паводке в Иркутской области
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
Законопроект о выплатах по советским вкладам внесен в Госдуму
Законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
Обновлено вчера в 05:36
Кино
Про Гарри Поттера снимут сериал
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов
Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Валерий Газзаев: «Премьер-лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов»
В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Индии кот защитил своих хозяев от кобры
На юге Индии домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
На российскую семью совершено нападение в Грузии
Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Википедия признала Крым частью России
Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Здоровье
Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит
Врачи из британского графства Суффолк перепутали анемию у пациентки с тонзиллитом, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено вчера в 06:15
Общество
ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
Только 11% россиян считают уместным дружеские приветственные поцелуи между мужчинами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено 02 июля в 08:01