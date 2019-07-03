Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском вчера в 08:28

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАССвчера в 08:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

РБКвчера в 09:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Lenta.ruвчера в 09:11

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Газета.Ruвчера в 09:57

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъвчера в 08:30

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

RT на русскомвчера в 08:28

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

РИА Новостивчера в 08:16
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На ресурсе 9to5Google опубликована подборка скриншотов, полученных в ходе тестирования ранней сборки несенсорного Chrome и Android для кнопочных телефонов.
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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Как объясняет глава Lamborghini Стефано Доменикали, существенный вклад в увеличение продаж внес кроссовер Urus, на который пришлось больше половины продаж — 2693 единицы.
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Происшествия

В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек

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В МЧС уточнили число пострадавших при паводке в Иркутской области

Обновлено вчера в 21:47
Экономика

Законопроект о выплатах по советским вкладам внесен в Госдуму

Законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
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Кино

Про Гарри Поттера снимут сериал

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Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Путин назвал условие диалога с Киевом

По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

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Обновлено вчера в 05:59
Футбол

Валерий Газзаев: «Премьер-лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов»

В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

В Индии кот защитил своих хозяев от кобры

На юге Индии домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище.
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Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
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Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
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Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
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Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
Обновлено вчера в 17:28
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

На российскую семью совершено нападение в Грузии

Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Политика

Википедия признала Крым частью России

Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Здоровье

Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит

Врачи из британского графства Суффолк перепутали анемию у пациентки с тонзиллитом, сообщают РИА Новости.
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Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
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Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
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Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
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ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече

Только 11% россиян считают уместным дружеские приветственные поцелуи между мужчинами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

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