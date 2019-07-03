Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском вчера в 08:28
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Мальчик погиб после взрыва мобильного телефона в Кургане
Мальчик погиб в результате взрыва мобильного телефона. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в Кургане.
Обновлено вчера в 04:14
Кино
Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
В Казахстане назвали сроки переноса боеприпасов из Арыси
Перенос боеприпасов с военных складов в городе Арыси Туркестанской области Казахстана начнется до 18 июля 2019 года.
Обновлено в 01:16
Политика
Путин прокомментировал гибель подводников
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено 02 июля в 14:50
Происшествия
В КНДР освободили задержанного австралийского студента
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено вчера в 13:54
Общество
В Красноярском крае работает самолет, искусственно вызывающий осадки
После введения в лесах Красноярского края режима ЧС специалисты Авиалесохраны решили задействовать самолет-зондировщик для искусственной стимуляции дождей.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне
В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости.
Обновлено в 00:48
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки
Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Детский дом в Якутии не может купить продукты из-за блокировки счета
В Якутии детский дом в Хангаласском районе не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты, из-за блокировки счета по решению суда, рассказал директор учреждения Василий Ильин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:35
Кино
Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве
Обновлено вчера в 04:43
Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым
Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Японцев экстренно эвакуируют с острова Кюсю
Правительство Японии распорядилось об экстренной эвакуации более, чем миллиона жителей острова Кюсю, это юго-запад страны, передает ОТР.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26