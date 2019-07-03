Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском вчера в 08:28
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
Обновлено вчера в 14:39
Общество
В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»
В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод
Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес
Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Кино
Netflix высмеяли за Мавзолей у Кремля в 1905 году
Пользователи соцсетей рассмотрели, что на дореволюционной Красной площади Кремль соседствует с мавзолеем Владимира Ленина, построенным только в 1930 году.
Обновлено в 03:26
Культура
Фестиваль народных театров прикаспийских стран стартовал в Дагестане
Международный фестиваль народных любительских театров прикаспийских стран и регионов России «Театр традиций» стартовал в Дагестане.
Обновлено в 04:14
Политика
Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100
Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии
Практически сразу пара объявила о том, что сыграет вторую свадьбу – будут традиционное белое платье и роскошное торжество.
Обновлено в 01:45
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала с выездом на перрон
Известная российская певица Алла Пугачева впервые вышла в свет после громкого скандала с ее выездом на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено в 00:43
Футбол
Шамиль Газизов: «Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то нахрен „Спартак“»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал местных болельщиков, которые болеют за столичные клубы на домашних матчах уфимской команды.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II выпустил три учебных боеприпаса BDU-33 в небе над Флоридой после столкновения с птицей, сообщается 3 июля на на сайте военной базы США Moody.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Политика
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа
На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Авто
Volkswagen переделал Transporter 1962 года в электрокар
Обновлено в 02:35
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом поставки F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с угрозой американских властей отказать Анкаре в поставках истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 03:51
Политика
Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно
Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Футбол
Соловьёв избран председателем совета директоров ФК «Динамо»
Председателем совета директоров клуба был избран первый заместитель президента-председателя правления «Банк ВТБ» Юрий Соловьёв.
Обновлено в 04:09
Происшествия
На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона
Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Гаджеты
Новый iPhone 11 может получить поворотную камеру
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Происшествия
Основателя «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:29