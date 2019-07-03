Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском 08:28

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Газета.Ru09:57

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

РБК09:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Lenta.ru09:11

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАСС08:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ08:30

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

RT на русском08:28

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

РИА Новости08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика

Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:27
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

Жертвами удара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено вчера в 22:13
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Экономика

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец

По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

«Локомотив» впервые в истории сыграет товарищеский матч с болельщиками

«Локомотив» на своём официальном сайте объявил о проведении товарищеского матча между первой командой клуба и болельщиками.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Турция усиливает свою военную группировку на территории Сирии

Анкара потребовала у России взять под контроль сирийские войска, принять меры по предотвращению дальнейших обстрелов наблюдательного пункта ВС Турции.
Обновлено в 07:47
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Футбол

«Ростов» назвал состав на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. ⚽⚽⚽ Наш состав на матч с ЦСКА pic.twitter.com/4FNoLNa2Fp — Football Club Rostov (@rostovfc) 3 июля 2019 г. "Ростов": Песьяков, Логашов, Вилюш, Хаджикадунич, Чернов, Саплинов, Норманн, Зуев, Попов, Ионов, Шомуродов.
Обновлено в 10:56
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Минобороны РФ обещало опубликовать список погибших подводников

Министерство обороны России заявило, что в ближайшее время опубликует список погибших подводников.
Обновлено в 12:02
Политика

Делегация наблюдателей ПАСЕ досрочно завершает работу на Украине

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду досрочно завершает работу на Украине.
Обновлено в 12:21
Здоровье

Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждая четвёртая трудоспособная россиянка (23,8%) умирает от онкологического заболевания.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо стоимостью в пять московских квартир

Эксперты указывают на то, за эти деньги можно приобрести 5 однокомнатных квартир в спальных районах Москвы.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Политика

В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии

В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

Обновлено вчера в 09:58
Здоровье

В 13 российских регионах заражены ВИЧ более 1% жителей

В 35 регионах России доля больных ВИЧ составляет более 0,5%. Роспотребнадзор отметил тенденцию заражения людей, не входящих в ключевые группы распространения ВИЧ-инфекции: гомосексуалистов, потребителей наркотиков и работников сферы секс-услуг.
Обновлено в 03:50
Авто

Компания Opel показала обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Обновлено в 05:56
Общество

Создатели КВН начали судебный процесс против Александра Маслякова

Обновлено в 11:27
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Экология

Петербуржцев предупредили об угрозе подтопления из-за ливней

Водоканал Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, предупредил жителей и гостей Северной столицы о приближении к городу циклона, прохождение которого будет сопровождаться ливневыми дождями.
Обновлено в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное