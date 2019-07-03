Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семейГазета.Ru 09:57
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, право на такую компенсацию имеют семьи, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
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Политика
Премьер Нидерландов Рютте обсуждал с Путиным крушение MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что говорил с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.
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Театры
Пермская опера станет директорским театром
Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
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Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Политика
Путин назвал условие диалога с Украиной
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Интернет
Facebook и Instagram сообщили о восстановлении работы соцсетей
Facebook и Instagram сообщили в своих официальных аккаунтах в Twitter, что решили проблемы, которые привели к сбоям в работе социальных сетей вечером 3 июля.
Обновлено в 20:59
Авто
В России за год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 10%
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Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 20:33
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Энергетика
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В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»
По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».
Обновлено в 09:44
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Политика
Шемякин показал Путину его фото в молодости
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Кино
Квентин Тарантино заявил, что его новый фильм может стать последним
Раньше Тарантино не раз говорил, что перестанет снимать кино после десятого фильма.
Обновлено в 05:01
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Общество
Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
Более половины россиян любит целоваться, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:05
Происшествия
В Италии при извержении вулкана погиб турист
Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено в 17:51
Наука
Иммунные клетки помешали размножиться нейронам стареющих мышей
В новой работе Висс-Кори в составе большой группы стэнфордских ученых заглянул внутрь мозга стареющих мышей.
Обновлено в 14:00
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено в 09:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Гаджеты
Apple получила от российских властей более 600 запросов за полгода
Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
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Шоу-бизнес
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Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
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Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году
Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов
Первыми экспонатами, которые появились в центре города, стали две боевые машины пехоты (БМП) "Брэдли".
Обновлено в 14:16