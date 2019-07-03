Российский лидер Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, право на такую компенсацию имеют семьи, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

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