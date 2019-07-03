Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семейРИА Новости вчера в 08:16

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Газета.Ruвчера в 09:57

Многодетные семьи получат выплаты для погашения ипотеки

Российская газетавчера в 09:35

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

РИА Новостивчера в 08:16

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАССвчера в 08:33

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъвчера в 08:30

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

RT на русскомвчера в 08:28

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

РБКвчера в 09:33
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
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