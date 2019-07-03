Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семейРИА Новости вчера в 08:16
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России
Обновлено вчера в 23:37
Общество
В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц
Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников
Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье
Эксперты сообщили об эпидемиологической обстановке в Иркутской области
По данным экспертов, ведомство приняло все необходимые меры для недопущения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, и возникновения эпидемических очагов.
Обновлено в 01:41
Общество
Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии
Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено 02 июля в 01:16
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
«Дождь»: сотрудникам СКР поднимут зарплату по секретному указу Путина
Как сообщает «Дождь» со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ, документ выйдет под грифом «для служебного пользования» и в открытом доступе не появится.
Обновлено в 01:32
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Президент Путин освободил от должностей трех генералов
На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных лиц в МВД.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Детские лагеря Красноярска готовы принять детей из Приангарья
Власти Красноярского края готовы предоставить места в детских лагерях для детей из Иркутской области, которая пострадала от паводка.
Обновлено в 01:57
Политика
Трамп обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил Европу и Китай в манипуляциях на валютном рынке.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым
Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Мальчик погиб после взрыва мобильного телефона в Кургане
Мальчик погиб в результате взрыва мобильного телефона. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в Кургане.
Обновлено вчера в 04:14
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено вчера в 22:26
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В Италии при извержении вулкана погиб турист
Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
Обновлено в 01:49
Путешествия
Акрополь в Афинах закроют для туристов из-за жары
Обновлено в 01:21
Авто
Нейросеть поможет вычислить неэкологичные машины в России
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.
Обновлено вчера в 07:00
Технологии
Концепция электронных паспортов одобрена правительством
Концепция электронных паспортов одобрена правительством: в июле 2020 года начнут выдавать цифровые удостоверения личности.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей
Обновлено вчера в 17:18