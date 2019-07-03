Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Общество В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.

Происшествия Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).

Здоровье Эксперты сообщили об эпидемиологической обстановке в Иркутской области По данным экспертов, ведомство приняло все необходимые меры для недопущения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, и возникновения эпидемических очагов.

Общество Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Экономика «Дождь»: сотрудникам СКР поднимут зарплату по секретному указу Путина Как сообщает «Дождь» со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ, документ выйдет под грифом «для служебного пользования» и в открытом доступе не появится.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Политика Президент Путин освободил от должностей трех генералов На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных лиц в МВД.

Общество Детские лагеря Красноярска готовы принять детей из Приангарья Власти Красноярского края готовы предоставить места в детских лагерях для детей из Иркутской области, которая пострадала от паводка.

Политика Трамп обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил Европу и Китай в манипуляциях на валютном рынке.

Политика Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.

Происшествия Мальчик погиб после взрыва мобильного телефона в Кургане Мальчик погиб в результате взрыва мобильного телефона. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в Кургане.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Авто Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.

Происшествия В Италии при извержении вулкана погиб турист Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.

Политика США объяснили появление ржавых танков 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.

Шоу-бизнес Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.