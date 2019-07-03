Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ 08:30
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщается на официальном портале правовой информации. Теперь при рождении третьего или последующих детей семьям будут выделять 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита.
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