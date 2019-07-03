Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетных семейСаминвестор 00:37
3 июля 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов для многодетных семей на сумму 450 тысяч рублей. Средства будут направлены на уменьшение ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей.
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