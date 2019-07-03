Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семейРИА Новости 08:16
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Установлена личность четвертого погибшего подводника
Обновлено в 05:14
Происшествия
Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности
Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.
Обновлено в 08:54
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено в 09:11
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Совет Европы просит у России еще €55 млн
Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Офисных работников начали оформлять как самозанятых
Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Политика
Россию обвинили в насаждении мата на Украине
Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец заявила, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты "российские колонизаторы".
Обновлено в 09:09
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского
Обновлено в 04:48
Здоровье
Ученые обнаружили в бассейнах «крипто-паразитов»
Ученые из США обнаружили в бассейнах «крипто-паразитов», которые могут находиться в воде в течение нескольких дней, а при попадании в организм приводить к серьезным проблемам с кишечником.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Авто
Новый BMW X6 светится в темноте
BMW X6 третьего поколения построен на новой платформе CLAR, которая позволила оснастить его более интересными двигателями.
Обновлено в 02:10
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Спорт
Уайлд продолжит выступать за Россию
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО в Черном море попали на видео
В сети появилось видео с боевыми кораблями НАТО, которые проходят через пролив Босфор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
В Петербурге оборудовали 24 официальных пляжа
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова оценила стоимость обновки Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду после столкновения с птицей
Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II сбросил три учебные бомбы на Флориду после столкновения с птицей.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Экономика
Nikkei: HP, Dell и Microsoft могут вывести часть производства из Китая
Агентство сообщает, что в планах HP и Dell перенос около 30% нынешнего производства своих ноутбуков в КНР в другие страны.
Обновлено в 08:40