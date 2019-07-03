Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семейРИА Новости 08:16
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Наука
Ученые научили людей переносить искусственную гравитацию
За счет центробежной силы в кольцах будет возможна искусственная гравитация, которая при определенных оборотах может сравняться с земной.
Обновлено в 14:58
Политика
Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
Обновлено в 17:28
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Экология
В Петербурге из-за дождя затопило целую улицу
Сильные дожди привели к затоплению улиц и объектов инфраструктуры в Санкт-Петербурге, сообщает 3 июля издание «Деловой Петербург».
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в мини сплясала прямо на барной стойке
Ольга даже забралась на барную стойку, где сплясала на глазах у других посетителей под заводную клубную музыку.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12
Обновлено в 11:29
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Футбол
«Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях
Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.
Обновлено в 16:58
Экономика
Механизм предоставления налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ может измениться
В настоящее время только в Дальневосточном федеральном округе действуют 19 территорий опережающего развития.
Обновлено в 06:04
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Экономика
Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 8,4%, хуже прогноза
Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 4,3 миллиарда долларов, или на 8,4% по сравнению с показателем апреля, до 55,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 08:39
Авто
Lexus LS получил лимитированную версию LS Inspiration Series
Lexus LS Inspiration Series получил уникальный цвет кузова Deep Garnet, 20-дюймовые колесные диски и эксклюзивную отделку салона.
Обновлено в 15:01
Авто
Группа PSA заключила специнвестконтракт
Согласно имеющейся информации, в рамках подписанного контракта Группа PSA планирует нарастит модельный ряд автомобилей, которые производятся на мощностях предприятия «ПСМА Рус» в Калуге.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В ООН расценили авиаудар под Триполи как военное преступление
Авиаудар по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи можно расценивать как военное преступление, заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе.
Обновлено в 06:32
Политика
Википедия признала Крым частью России
Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Обновлено в 18:50
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено в 09:15
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Обновлено в 11:20
Политика
Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов
В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38