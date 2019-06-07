Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машинРоссийская газета 06:40

Ужесточились требования к техосмотру автомобилей. Вскоре его невозможно будет пройти без фотофиксации. Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
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Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

РИА Новости07:38

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Российская газета06:40

Путин подписал закон о фотофиксации технического осмотра авто

РЕН ТВ04:49

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Московский Комсомолец05:01

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Москва 2405:05

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

ТАСС04:37

Президент РФ подписал закон о видеофиксации техосмотра транспортных средств

Агентство Москва04:29
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