Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотраКоммерсантъ 08:58
Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин. Закон также обязывает оформлять диагностические карты в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
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Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Зеленским
В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым главой Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Политика
Премьер Словакии заявил, что санкции против России не помогают никому
Антироссийские санкции не помогают никому, в том числе и странам Евросоюза.
Обновлено в 10:37
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать
Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено в 07:58
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Авто
В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7
Причиной отзыва автомобилей является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки.
Обновлено в 07:15
Здоровье
Более миллиона человек ежедневно заражаются ЗППП
Более миллиона человек в день на нашей планете заболевают болезнями, передающимися половым путем, к числу которых относятся хламидиоз, гонорея, трихомониаз и сифилис.
Обновлено в 07:00
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!
Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Киркоров и Пригожин пожали руки
В кадре Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин пожимают друг другу руки и заявляют, что не имеют претензий друг к другу.
Обновлено в 03:52
Политика
Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
Обновлено в 07:03
ЖКХ
Жителям многоквартирных домов в Омске снизили тариф на вывоз мусора
На основании приказа РЭК Омской области норматив накопления ТКО для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,550 кг до 24,408 кг на одного человека.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин рассказал о кризисе модели мировой экономики на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что планы по развитию страны должны учитывать происходящее в мире.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Общество
Вступили в силу новые правила применения ККТ
Изменения вступают в силу сегодня1.
Обновлено в 08:13
Политика
Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии
Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Авто
АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожниках Lada 4x4
В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Политика
Путин охарактеризовал санкции США против Huawei
В рамках вступительной речи на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин уделил внимание проблеме монополизации экономики.
Обновлено в 08:00
Музыка
«Четкий»: премьера нового клипа «Аигел» на «Афише Daily»
Обновлено в 07:00