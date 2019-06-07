Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотраКоммерсантъ 08:58

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин. Закон также обязывает оформлять диагностические карты в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
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Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

RT на русском08:32

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

ТАСС04:37

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Российская газета06:40

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Москва 2405:05

Путин подписал закон о фотофиксации технического осмотра авто

РЕН ТВ04:49

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

РИА Новости07:38

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Rambler News Service04:22
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
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«Четкий»: премьера нового клипа «Аигел» на «Афише Daily»

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