Путин подписал закон о доплатах пенсионерамРоссийская газета 07:41

с чего всё началось

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства. Поправки вносятся в законы "О государственной социальной помощи" и "О прожиточном минимуме в РФ". По существующим нормативам, пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума в регионе.

Общество В Татарстане создадут 6 полилингвальных образовательных комплексов По словам президента, новые полилингвальные комплексы призваны обеспечить конкурентоспособное образование, где применяются передовые и эффективные практики.

Экономика «Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.

Армия и оружие Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.

Политика Путин подписал закон о наказании для «воров в законе» Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Происшествия В Москве нашли брошенного в квартире ребенка В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.

Политика Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".

Общество Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).

Футбол «Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Теллеса за 30 млн евро По информации A Bola, мадридский клуб договорился о трансфере защитника Алекса Теллеса за 30 миллионов евро (это на 10 миллионов меньше, чем его сумма отступных).

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Общество Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.

Происшествия Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».

Политика Кремль оценит выборы на Украине лишь после второго тура В Кремле считают, что давать оценку выборам на Украине пока рано – впереди второй тур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии» Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

Общество El Pais: умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

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