Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимумаREGNUM 07:45

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. При этом пенсии будут пересчитаны по обновлённым правилам задним числом — с 1 января 2019 года. Выплачивать рассчитанные по-новому пенсии начнут уже в мае.

Финансы Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Армия и оружие США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400 Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.

Политика МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.

Происшествия В Москве задержали 18 таксистов, числившихся в розыске Более 11 тыс. водителей такси проверили полицейские в Москве в ходе рейдов, которые прошли с 20 по 29 марта.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Армия и оружие National Interest назвал российский МиГ-29 монстром Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Минфин предложил заменить курортный сбор гостиничным Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс пять неналоговых платежей, которые по своей сути не отличаются от налогов, — экологический налог, утилизационный сбор, налог на операторов сети связи общего пользования, сбор за пользование автодорогами федерального значения и гостиничный сбор.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретили носить бриллиантовую тиару принцессы Дианы Первый в очереди наследник английского престола запретил герцогине Сассекской выйти в свет в бриллиантовой тиаре, которая раньше принадлежала принцессе Диане, а теперь украшает британскую королевскую коллекцию.

Футбол «Зенит» присоединился к программе поддержки людей с аутизмом "Зенит" совместно с фондом помощи детям "Обнаженные сердца" и центром "Антон тут рядом" объявил о начале поддержки людей с аутизмом, сообщает официальный сайт клуба.

Политика Договор о дружбе между РФ и Украиной прекратил свое существование Документ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекратил действовать сегодня, сообщает РИА Новости.

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Спорт Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).

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Экономика Социальные пенсии в России выросли на два процента С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.

Общество Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).