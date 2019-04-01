Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимумаREGNUM 07:45
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. При этом пенсии будут пересчитаны по обновлённым правилам задним числом — с 1 января 2019 года. Выплачивать рассчитанные по-новому пенсии начнут уже в мае.
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с чего всё началось
Согласно документу, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем — осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.RT на русском06:43
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