Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимумаREGNUM 07:45

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. При этом пенсии будут пересчитаны по обновлённым правилам задним числом — с 1 января 2019 года. Выплачивать рассчитанные по-новому пенсии начнут уже в мае.

Происшествия В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Политика Ушел из жизни знаменитый оружейник Николай Макаровец В Туле скончался разработчик систем залпового огня, легендарный конструктор Николай Макаровец.

Общество Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".

Финансы Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.

Происшествия На Белоярском водохранилище утонули двое мужчин на снегоходе Ночью 31 марта на Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули.

Политика Истинное отношение россиян к присоединению Крыма показал опрос Социологи «Левада центра» провели опрос, который показал истинное отношение россиян к присоединению Крыма.

Авто 13 компаний изменили цены на автомобили в России Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Политика На Украине подсчитали стоимость содержания Порошенко Украинские СМИ подсчитали, во сколько государственной казне обошлось содержание действующего президента Петра Порошенко.

Экономика Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru Сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов экосистемы кредитной организации, и приобретение Rabota.ru, ожидают в банке, позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка».

Хоккей Сорокин, Робинсон и Гусев признаны лучшими игроками марта в КХЛ Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник ЦСКА Мэт Робинсон, нападающий петербургского СКА Никита Гусев и игрок обороны ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль признаны лучшими игроками марта по итогам матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Происшествия В Мытищах более 40 детей отравились в лагере Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.

Экономика «Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера «Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политика Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».

Политика Совбез назвал глобальное потепление одной из угроз безопасности России Скорость повышения температуры воздуха в России за последние 40 лет превысила общемировой тренд в 2,5 раза, сообщил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.

Общество El Pais: умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Армия и оружие Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Экономика «Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».

Политика Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

Армия и оружие В порт Одессы прибыли два корабля НАТО Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.