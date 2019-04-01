Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимумаREGNUM 07:45

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. При этом пенсии будут пересчитаны по обновлённым правилам задним числом — с 1 января 2019 года. Выплачивать рассчитанные по-новому пенсии начнут уже в мае.

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Армия и оружие Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова "В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

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Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.

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