Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимумаREGNUM 07:45
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. При этом пенсии будут пересчитаны по обновлённым правилам задним числом — с 1 января 2019 года. Выплачивать рассчитанные по-новому пенсии начнут уже в мае.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон, благодаря которым неработающие малообеспеченные пенсионеры всегда будут получать пенсию выше прожиточного минимума.Государственная Дума РФ06:42
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»
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В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
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Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
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Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
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Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
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США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
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Космос
Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры
Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
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Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
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