Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимумаREGNUM 07:45

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. При этом пенсии будут пересчитаны по обновлённым правилам задним числом — с 1 января 2019 года. Выплачивать рассчитанные по-новому пенсии начнут уже в мае.
Читать в источнике
с чего всё началось
Согласно документу
, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем — осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.
RT на русском06:43

Подробнее о событии

Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Газета.Ru09:45

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

РБК07:14

Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий

Известия07:37

Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

RT на русском06:43

Путин подписал закон о доплатах для пенсионеров сверх прожиточного минимума

ТАСС06:38

Закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума подписан президентом РФ

Интерфакс07:14

Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

РИА Новости06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Обновлено в 08:09
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Политика

Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах

Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский сохранил лидерство по итогам обработки более 90% протоколов

Обновлено в 12:14
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

"Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Политика

Орешкин: система электронных виз может заработать в России с 2020 года

Систему электронных виз могут внедрить в России с начала следующего года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:39
Космос

Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году

Обновлено в 11:39
Происшествия

В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского

Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Футбол

Футболист «Спартака» остался недоволен предложенной зарплатой

Московский "Спартак" предложил форварду Георгию Мелкадзе контракт с зарплатой € 250 тыс. в год, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:46
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Политика

Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах

Обновлено в 10:45
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Политика

СМИ сообщили о неполадке с самолетом главы МИД Германии

Неполадка в очередной раз произошла с правительственным лайнером ФРГ, на котором глава МИД Германии Хайко Маас прилетел в понедельник в Нью-Йорк из Берлина, сообщает журнал Focus.
Обновлено в 12:03
Общество

Составлен рейтинг российских регионов с самой высокой зарплатой

Что касается антилидеров, то в этот список попали пять регионов и на первой строке оказалась Чеченская Республика, где средняя зарплата в «провинциях» составляет 20,4 тысячи рублей и всего в 1,35 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг.
Обновлено вчера в 21:40
Игры

В For Honor начались сражения с бешеными кроликами

Накануне Ubisoft объявила о проведении в For Honor временного праздничного события, приуроченного ко первому апреля: 31 и 1 апреля фанатам средневекового командного файтинга предстоит сражаться не с рядовыми солдатами вражеской армии, а с бешеными кроликами из Rayman Raving Rabbids.
Обновлено в 02:53
Технологии

Интернет-пользователи смогут найти кота по громкости урчания

Обновлено в 01:00
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Обновлено в 12:30
Происшествия

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Игры

Утечка: Borderlands 3 выйдет 13 сентября

Обновлено в 13:31
Экономика

Фонд дочери Путина получил от «Роснефти» 28 млн рублей

«Роснефть» заплатит фонду «Национальное интеллектуальное развитие» 28 млн рублей за проведение патентных исследований.
Обновлено в 05:07
Теннис

Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне

Обновлено в 13:02
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Происшествия

При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек

Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Кино

Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Обновлено в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное