Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимумаГазета.Ru 09:45

с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Согласно закону, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.

Политика Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.

Энергетика «Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.

Политика Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Происшествия При обрушении здания в Саранске погибли два человека Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.

Экономика РЖД построит линию Кызыл—Курагино Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.

Футбол Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошло Футболист московского "Спартака" Педро Роша заявил, что главный тренер команды Олег Кононов обещал ему дать больше игрового времени, но это не произошло.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Происшествия Силовики проводят обыски в дагестанском филиале Россельхозбанка Обыски связаны с задержанием экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова Сотрудники спецслужб в Дагестане пришли с обысками в филиал АО "Россельхозбанк".

Армия и оружие Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.

Футбол Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.

Экономика Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» «Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.

Политика Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы Выборы на Украине были организованы на высоком уровне, не было никаких ограничений для избирателей, заявил представитель группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Март ван де Вен.

Политика Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах "Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Происшествия Судью в Самаре насмерть сбила машина Судья Арбитражного суда Самарской области попал в ДТП.

Авто Chevrolet подготовила к премьере два новых кроссовера Компания Chevrolet готовит к премьере на открывающемся 16 апреля автосалоне в Шанхае два новых кроссовера – Chevrolet Tracker и Trailblazer.

Экономика Стартапы привлекли почти в 60 раз меньше денег с помощью ICO Стартапы привлекли с помощью первичного размещения криптовалют (ICO) лишь $118 млн в I квартале, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные TokenData.

Авто Lamborghini отозвала претензии к Aurus Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.

Политика «Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.