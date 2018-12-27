Политика
Путин подписал закон о декриминализации репостов
Путин подписал закон о декриминализации репостовВедомости17:46
Президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме. Копия документа размещена на портале правовой информации. Ранее президент внес на рассмотрение в Госдуму соответствующий пакет поправок.
Ведомости17:46
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Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 20:08
Политика
«Русал» назвал нового председателя совета директоров
В сообщении «Русала», которое было распространено на фондовой бирже Гонконга говорится о том, что независимый неисполнительный директор компании Жан-Пьер Тома с 1 января станет новым председателем совета директоров.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено в 07:46
Общество
Названы самые востребованные профессии 2019 года
Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета".
Обновлено в 20:24
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Космос
В США умерла работавшая над телескопом «Хаббл» Нэнси Грейс Роман
Астроном Нэнси Грейс Роман, участвовавшая в создании телескопа «Хаббл», скончалась в возрасте 93 лет в США.
Обновлено в 21:01
Политика
Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене национального роуминга в России.
Обновлено в 17:25
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В музее Осло пропали шесть картин Мунка
В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
За неделю 14 летательных аппаратов провели разведку у границ России
За неделю разведку у границ России провели 14 летательных аппаратов.
Обновлено в 20:20
Происшествия
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон
Обновлено в 15:37
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:01
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Общество
Сбербанк закрывает малопосещаемые отделения по России
Сбербанк начал сокращать малопосещаемые отделения в российских городах, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» глава банка Герман Греф.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
NI высмеял военный «сигнал» западных стран для России в Черном море
В начале декабря в порт в Одессе прибыл корабль британских ВМС "Эхо", который призван стать ответом на "агрессивные действия" России в Черном море, пишет National Interest.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Обновлено в 11:54
Происшествия
Защита Царнаева попросила отменить приговор о смертной казни
Защита Джохара Царнаева, осуждённого в США за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить приговор.
Обновлено в 17:40
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров
ЦБ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров – у «Альпари форекса», «Телетрейда», «Форекс клуба», «Фикс трейда» и «Трастфорекса».
Обновлено в 07:47
Политика
Путин подписал закон о декриминализации репостов
Президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 17:46
Хоккей
Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира
Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Авангард» оказался трехблочным
Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина.
Обновлено в 20:12
Общество
Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.
Обновлено в 15:48
Авто
Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России
Обновлено в 08:48
Общество
Умер журналист-международник Алексей Букалов
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска ракеты «Авангард»
Опубликованы кадры запуска ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае.
Обновлено вчера в 08:37
Спорт
Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции
Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Наука
Ученые выяснили, что газировка опасна для почек
Употребление больших количеств сладких газированных напитков не только ведет к развитию ожирения, но и заметно повышает риск заполучить тяжелые болезни почек.
Обновлено в 17:21