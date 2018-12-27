Политика
Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости15:52
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Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
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Путин назвал Крымский мост и ЧМ по футболу событиями года
Президент перечислил события года: открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу, который прошел блестяще.
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Конгресс США в очередной раз не проголосовал по бюджету
Верхняя и нижняя палаты Конгресса США в очередной раз не проголосовали по бюджету страны, следует из трансляции заседания на сайте законодательного органа.
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Оттенки "серой зоны" Военные Украины взяли под контроль почти всю "серую зону", разделяющую позиции правительственных войск и самопровозглашенных республик, сообщил советник президента страны Юрий Бирюков.
Обновлено в 16:01
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Украина введет санкции в отношении археологов в Крыму
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Путин 27 декабря на Госсовете подведет итоги Года волонтера
Президент России Владимир Путин 27 декабря примет участие в заседании госсовета, где будут подведены итоги 2018 года, объявленного в РФ Годом добровольца и волонтера, сообщает пресс-служба Кремля.
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 14 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
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Трамп: США больше не могут быть мировым жандармом
Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак заявил, что Вашингтон не может оставаться мировым жандармом.
Обновлено вчера в 23:48
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Путин: Россия сохранит высокий уровень сотрудничества с Арменией
Россия хочет сохранить долговременное сотрудничество с Арменией по линии организации Договора о коллективной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:59
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Песков рассказал о своём любимом виде спорта
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ЦИК Украины назначил дату начала президентской кампании
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины определила началом избирательного процесса очередных выборов президента 31 декабря 2018 года, сообщает ведомство в Facebook.
Обновлено в 16:42