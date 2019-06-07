Экономика

Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарстваLife.ru вчера в 05:04

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства снижать цену на них при снижении цен на референтные лекарства и при снижении стоимости препаратов в иностранной валюте в стране производителя.
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Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РИА Новостивчера в 04:41

Путин распорядился снизить цены на жизненно важные лекарства

Lenta.ruвчера в 07:40

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

РБКвчера в 06:47

Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Life.ruвчера в 05:04

В каких случаях будут снижать цены на жизненно важные лекарства?

Аргументы и Факты05:22

Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

ТАССвчера в 04:21

Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства

Государственная Дума РФвчера в 05:17
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание

Обновлено в 05:56
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Общество

Бабиш заявил, что Чехия не планирует переходить на евро

Чехия связывает свой экономический рост с сохранением национальной валюты и не планирует переходить на расчеты в евро.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Неизвестные ограбили дом депутата Рады

Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.
Обновлено в 08:35
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Футбол

Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»

Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено вчера в 18:36
Транспорт

В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11

Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 09:10
Музыка

Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Армия и оружие

Пушилин заявил об усилении обстрелов Донбасса с приходом Зеленского

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского, передает ФАН.
Обновлено в 06:29
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиян

Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Самолёт совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за непогоды

Самолёт «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший рейсом Баку — Нахчыван, совершил экстренную посадку в аэропорту Ленкорани на юго-востоке Азербайджана из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»

Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова

Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».
Обновлено в 08:34
Политика

Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии

Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Общество

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз

Обновлено в 01:40
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Музыка

Дима Билан обращается за консультациями к личному астрологу

Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

Обновлено вчера в 11:42
Общество

МЧС предупредило москвичей о кратковременном дожде с грозой

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В Сирии ликвидирован воевавший в Донбассе террорист из Украины

Украинский боевик из Крыма под псевдонимом Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен в Сирии после обстрела колонны террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» неизвестными лицами.
Обновлено в 09:36
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