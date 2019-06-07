Экономика
Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарстваLife.ru вчера в 05:04
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства снижать цену на них при снижении цен на референтные лекарства и при снижении стоимости препаратов в иностранной валюте в стране производителя.
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Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства
Государственная Дума РФвчера в 05:17
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
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