Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК вчера в 06:47

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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В каких случаях будут снижать цены на жизненно важные лекарства?

Аргументы и Факты05:22

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Телеканал 360°вчера в 07:43

Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

ТАССвчера в 04:21

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

РБКвчера в 06:47

Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Life.ruвчера в 05:04

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РИА Новостивчера в 04:41

Путин распорядился снизить цены на жизненно важные лекарства

Lenta.ruвчера в 07:40
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

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Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

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Общество

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Обновлено в 04:00
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Сегодня в Чикаго прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 238.
Обновлено вчера в 10:27
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Экономика

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала года

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд за пять месяцев текущего года.
Обновлено в 03:26
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Происшествия

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Обновлено вчера в 05:10
Экономика

Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд

Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
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В Москве бандиты на Audi отобрали у прохожих 12 миллионов

В столице банда на иномарке отобрала у прохожих почти 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:56
Политика

Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
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Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
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Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Политика

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Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
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Подростка увезли в больницу после прыжка с Яхтенного моста в воду

В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
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СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
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Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
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