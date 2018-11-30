Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019—2021 годы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 трлн рублей, расходы — 18,037 трлн рублей.

Энергетика Энергетика «Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Экономика Экономика Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.

Экономика Экономика В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью В восьми регионах стартуют пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Энергетика Энергетика Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.

Экономика Экономика Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.

Экономика Экономика «Роскосмос» объяснил провал плана по экспорту в прошлом году Госкорпорация "Роскосмос" в отчете за 2017 год разъяснила, почему не смогла выполнить план по экспорту.

Экономика Экономика «Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».

Экономика Экономика WWF представил рейтинг нефтегазовых компаний Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с консультационной группой «Креон Энерджи» представили ежегодный рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний (составляется с 2014 года).

Экономика Экономика Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года "Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.

Экономика Экономика «Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп» Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".

Энергетика Энергетика Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2% Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.

Экономика Экономика Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.

Экономика Экономика «Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Экономика Экономика Правительство РФ одобрило снижение налога на добычу редких металлов Законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редкоземельных металлов одобрило правительство России.