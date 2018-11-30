Экономика
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019—2021 годы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 трлн рублей, расходы — 18,037 трлн рублей.
RT на русском09:16
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Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 15:00
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 14:29
Экономика
В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью
В восьми регионах стартуют пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 15:24
Энергетика
Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет
Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.
Обновлено в 15:20
Экономика
Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов
Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.
Обновлено в 13:28
Экономика
«Роскосмос» объяснил провал плана по экспорту в прошлом году
Госкорпорация "Роскосмос" в отчете за 2017 год разъяснила, почему не смогла выполнить план по экспорту.
Обновлено в 15:21
Экономика
«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 14:04
Экономика
WWF представил рейтинг нефтегазовых компаний
Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с консультационной группой «Креон Энерджи» представили ежегодный рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний (составляется с 2014 года).
Обновлено в 14:51
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 14:14
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»
Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 07:47
Энергетика
Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%
Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 11:09
Экономика
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах
В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.
Обновлено в 12:24
Экономика
«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб
Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:28
Экономика
Правительство РФ одобрило снижение налога на добычу редких металлов
Законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редкоземельных металлов одобрило правительство России.
Обновлено в 14:49
Экономика
Наличные расчёты при приёме металлолома предложили ограничить
Проект предусматривает установление безналичной формы расчётов при осуществлении деятельности по приему у физлиц лома и отходов цветных и чёрных металлов в целях их дальнейших заготовки, хранения, переработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения, и реализации.
Обновлено в 10:50