Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019-2021 годы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годы

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