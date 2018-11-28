Финансы
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годы
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годыРИА Новости12:57
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019-2021 годы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости12:57
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Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 13:38
Финансы
Рубль умеренно снижается к доллару и евро вечером в среду
Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, во второй половине торгов среды доллар и евро умеренно подросли в паре с рублем.
Обновлено в 13:22
Финансы
Биржи США закрылись ростом на фоне выступления главы ФРС США
Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 16:52
Финансы
Минфин: иностранцы интересуются российскими евробондами
Заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что иностранцы активно проявляют интерес к покупке российских евробондов.
Обновлено в 08:11
Финансы
Bloomberg вновь признал рубль самой рискованной валютой в мире
Российский рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире, в последний раз он был обладателем этого статуса в середине мая этого года.
Обновлено в 10:27
Финансы
Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:38
Финансы
Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний
В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:29
Финансы
Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan
Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено в 06:58
Финансы
Керченская история еще получит свое продолжение
Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.
Обновлено в 01:34
Финансы
В ВТБ назвали сроки интеграции «ВТБ Страхования» и «Согаза»
Полная интеграция «ВТБ Страхования» и «Согаза» произойдёт не ранее, чем через год, об этом заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «Россия зовёт!».
Обновлено в 10:51
Финансы
Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены
По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.
Обновлено в 02:31
Финансы
Банки ужесточат требования к заёмщикам
Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено в 12:25
Финансы
Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля
На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 07:53
Финансы
Запсибкомбанк повышает ставки по вкладам до 7,45%
Запсибкомбанк повысил ставки по вкладам до 7,45% годовых. Также в банке проходят акции, способные значительно приумножить ваши накопления.
Обновлено в 08:02
Финансы
Сеть аптек CVS Health закрыла сделку по покупке страховой фирмы Aetna за $70 млрд
Американская сеть аптек CVS Health завершила сделку по приобретению медицинской страховой компании Aetna за 70 миллиардов долларов, говорится в релизе CVS Health.
Обновлено в 13:20