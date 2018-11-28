Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019-2021 годы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Финансы Финансы ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».

Финансы Финансы Рубль умеренно снижается к доллару и евро вечером в среду Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, во второй половине торгов среды доллар и евро умеренно подросли в паре с рублем.

Финансы Финансы Биржи США закрылись ростом на фоне выступления главы ФРС США Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.

Финансы Финансы Минфин: иностранцы интересуются российскими евробондами Заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что иностранцы активно проявляют интерес к покупке российских евробондов.

Финансы Финансы Bloomberg вновь признал рубль самой рискованной валютой в мире Российский рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире, в последний раз он был обладателем этого статуса в середине мая этого года.

Финансы Финансы Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Финансы Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.

Финансы Финансы Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.

Финансы Финансы Керченская история еще получит свое продолжение Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.

Финансы Финансы В ВТБ назвали сроки интеграции «ВТБ Страхования» и «Согаза» Полная интеграция «ВТБ Страхования» и «Согаза» произойдёт не ранее, чем через год, об этом заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «Россия зовёт!».

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Финансы Финансы Банки ужесточат требования к заёмщикам Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.

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Финансы Финансы Запсибкомбанк повышает ставки по вкладам до 7,45% Запсибкомбанк повысил ставки по вкладам до 7,45% годовых. Также в банке проходят акции, способные значительно приумножить ваши накопления.