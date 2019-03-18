Политика
Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостямиРИА Новости 12:27
Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
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Космос
NASA зафиксировало взрыв метеорита над Беринговом морем
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США полтора чала летал у границ России
Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов
Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Политика
МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор крымчан
В российском МИДе заявили, что НАТО и ЕС уже пора признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова.
Обновлено в 16:40
Политика
Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве
Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения
Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Общество
В Чите более 40 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ
Около 43,5 тыс. жителей Читы остались без электроснабжения из-за отключения цепей линии электропередачи.
Обновлено в 16:28
Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено в 15:51
Общество
Главу Warner Bros. уволят после секс-скандала
Главу голливудского киноконцерна Warner Bros. Кевина Цудзихару увольняют после секс-скандала. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Якутии после дела об изнасиловании пообещали разобраться с миграцией
Руководство Якутии провело встречу с жителями столицы региона, которые накануне вышли на акцию протеста после похищения и изнасилования жительницы города.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК
В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.
Обновлено в 16:02
Футбол
Юрий Жирков извинился за инцидент с Глушенковым в матче со «Спартаком»
Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" прошла в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме Максим Глушенков в борьбе за мяч наступил на ногу Жиркову, после чего игрок петербургской команды ударил мячом в спину футболиста "Спартака".
Обновлено в 11:18
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Политика
Путин пошутил про нехватку средств у евреев на синагогу в Крыму
Во время встречи с крымскими общественниками президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев после сообщения руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о задержке строительства синагоги из-за финансового вопроса.
Обновлено в 14:32
Политика
На Украине вынесли приговор тайному Герою России
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил российского чиновника Олега Белавенцева, занимавшего должность полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе (ныне упразднен), к 13 годам лишения свободы.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Заклеившую ребенку рот воспитательницу осудили в Курской области
Отмечается, что также в июне 2017 года осужденная заклеила рот скотчем трехлетнему ребенку в детском саду.
Обновлено в 15:09
Общество
ФСБ пришла с обысками в сеть «Красная икра»
В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили ТАСС о проверке, проводимой совместно с ФСБ, в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой.
Обновлено в 06:37
Общество
Школьницу в Псковской области затравили после письма с жалобой Путину
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал об особой связи дочери и Началовой
Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о взаимоотношениях дочери и певицы Юлии Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:16
Политика
В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения
Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Политика
Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены санкций ЕС
Президент Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если Евросоюз отменит свои ограничительные меры.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В крови умершей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму
Миланский прокурор Франческо Греко заявил, что эксперты обнаружили в организме погибшей ключевой свидетельницы по делу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, марокканской танцовщицы Иман Фадил высокую концентрацию металлов, в частности кадмия и сурьмы.
Обновлено в 15:04
Общество
Фестиваль «Крымская весна» в Москве посетили более 800 тысяч человек
Более 800 человек стали участниками проходившего в Москве фестиваля «Крымская весна».
Обновлено в 16:45
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика, который скончался в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 15:04
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz
Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Политика
Россия признала Северную Македонию под новым названием
Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.
Обновлено в 12:29
Общество
Путин подписал закон об алиментах предпенсионерам
Поправки в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено в 11:26