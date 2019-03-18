Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостямиРИА Новости 12:27

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.

Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями

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