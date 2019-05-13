Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на Евро-2020Форпост Северо-Запад 08:03

В четверг, 2 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в страну иностранных болельщиков на матчи Евро-2020, которые пройдут следующим летом в Петербурге. Зарубежных фанатов пропустят на территорию государства по персонифицированной карте Fan ID.

Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на Евро-2020

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