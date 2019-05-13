Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на Евро-2020Форпост Северо-Запад 08:03

В четверг, 2 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в страну иностранных болельщиков на матчи Евро-2020, которые пройдут следующим летом в Петербурге. Зарубежных фанатов пропустят на территорию государства по персонифицированной карте Fan ID.
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Указ о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 подписан президентом России

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Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на матчи Евро-2020

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Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020

РИА Новостивчера в 13:41

Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

ТАССвчера в 13:19
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Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

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Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
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О связи между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения заявили ранее японские ученые.
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Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
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В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
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В оружейном магазине «Арбалет» в Махачкале произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
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День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
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СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

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Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
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В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
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