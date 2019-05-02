Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020Москва 24 13:55

Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

Политика От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Политика Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Политика Власти Испании назвали ошибкой признание Гуайдо Иглесиас отметил, что министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель также считает неверным решением признание Гуайдо, несмотря на то, что официальных заявлений не делает.

Армия и оружие США намерены до конца года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца года провести испытания прототипов двух гиперзвуковых блоков - планирующего и воздушно-реактивного.

Шоу-бизнес Галкин увез из Москвы похорошевшую Пугачеву Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Москву. Супруги решили побыть наедине после бурного празднования юбилея Примадонны.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным Известный певец из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем аккаунте Instagram архивное фото 1995 года, на котором изображена молодая группа.

Политика Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.

Политика Зеленский выбрал главу администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.

Футбол «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Экономика Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.

Политика Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы Президент США Дональд Трамп поддержал генпрокурора, главу министерства юстиции Уильяма Барра, которого резко критиковали сенаторы на слушаниях в конгрессе в среду.

Космос Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.

Музыка Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение» Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".

Футбол Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном» В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль.

Путешествия Круизный лайнер Celebrity Millennium открыл сезон на Камчатке Океанский круизный лайнер Celebrity Millennium с 2 тыс. иностранных туристов на борту в четверг утром прибыл в порт Петропавловска-Камчатского, открыв круизный сезон на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Камчатского края.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.

Шоу-бизнес Скончалась мать Марии Порошиной Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.

Космос «Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.

Космос Названа дата запуска военного спутника с Байконура Запуск телекоммуникационного спутника «Благовест», который станет последним запуском российского военного спутника с Байконура, состоится в июле.

Происшествия В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.

Экономика Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5% Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года (закончился 30 марта) достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.