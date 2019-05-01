Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020Москва 24 13:55

Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

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