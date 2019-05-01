Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020Москва 24 13:55
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество
Театр, школа и реконструкция
Вопросы у коллектива педагогов и родительского сообщества возникли после того, как в марте текущего года решением мэрии помещения, находящиеся в оперативном управлении у детской музыкальной школы, были переданы театру.
Обновлено в 09:13
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России
Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено в 18:38
Кино
«Комедия-реквием»: в сентябре состоится премьера документального фильма про Свердловскую киностудию
Премьера нового документального фильма Алексея Федорченко об особенностях кинопроизводства в России «Кино эпохи перемен» состоится в сентябре.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика
Мадуро потребовал от США провести расследование деятельности Болтона
Власти США должны провести расследование действий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив Болтона в организации попытки переворота в республике.
Обновлено в 19:43
Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:25
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Самолет ВВС США разбился в Оклахоме
Одномоторный учебный самолет американских ВВС потерпел крушение вблизи города Гастингс (штат Оклахома).
Обновлено в 19:43
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Футбол
«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»
В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, благодаря которому будут исправлены допущенные ошибки.
Обновлено в 19:53
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено в 12:38
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено в 16:51
Кино
На Hulu в 2020 году выйдут два сериала Marvel: «Призрачный гонщик» и «Хеллстром»
Стриминговый кинотеатр Hulu анонсировал два сериала по мотивам комиксов Marvel: один будет посвящён Призрачному гонщику, а другой — семейству Хеллстром.
Обновлено в 09:24
Экономика
Жители Бурятии зарабатывают на своем банкротстве миллионы
Схема простая: берешь у банков в долг несколько миллионов, а потом объявляешь себя банкротом.
Обновлено в 19:00
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Эксперты рассказали о пользе безделья
Эксперты рассказали о пользе безделья.
Обновлено в 19:54
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45