Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020Москва 24 13:55

Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин обеспечил фанатам Евро-2020 безвизовый въезд

Gazeta.SPb16:34

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020

РИА Новости13:41

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей на Евро-2020

Матч ТВ15:21

Путин разрешил болельщикам Евро-2020 въезжать в Россию без виз

Lenta.ru14:47

Указ о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 подписан президентом России

78.ru14:38

Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на матчи Евро-2020

Чемпионат15:36

Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

ТАСС13:19
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Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество

Театр, школа и реконструкция

Вопросы у коллектива педагогов и родительского сообщества возникли после того, как в марте текущего года решением мэрии помещения, находящиеся в оперативном управлении у детской музыкальной школы, были переданы театру.
Обновлено в 09:13
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено в 18:38
Кино

«Комедия-реквием»: в сентябре состоится премьера документального фильма про Свердловскую киностудию

Премьера нового документального фильма Алексея Федорченко об особенностях кинопроизводства в России «Кино эпохи перемен» состоится в сентябре.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Татарстане

Обновлено в 18:26
Политика

Мадуро потребовал от США провести расследование деятельности Болтона

Власти США должны провести расследование действий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив Болтона в организации попытки переворота в республике.
Обновлено в 19:43
Музыка

Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»

В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:25
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Самолет ВВС США разбился в Оклахоме

Одномоторный учебный самолет американских ВВС потерпел крушение вблизи города Гастингс (штат Оклахома).
Обновлено в 19:43
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Футбол

«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»

В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, благодаря которому будут исправлены допущенные ошибки.
Обновлено в 19:53
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Космос

Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети

Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено в 12:38
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Космос

С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов

Обновлено в 16:51
Кино

На Hulu в 2020 году выйдут два сериала Marvel: «Призрачный гонщик» и «Хеллстром»

Стриминговый кинотеатр Hulu анонсировал два сериала по мотивам комиксов Marvel: один будет посвящён Призрачному гонщику, а другой — семейству Хеллстром.
Обновлено в 09:24
Экономика

Жители Бурятии зарабатывают на своем банкротстве миллионы

Схема простая: берешь у банков в долг несколько миллионов, а потом объявляешь себя банкротом.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Суд Петербурга арестовал активиста Андрея Пивоварова на десять суток

Обновлено в 19:54
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Наука

Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

Обновлено вчера в 11:00
Общество

Эксперты рассказали о пользе безделья

Эксперты рассказали о пользе безделья.
Обновлено в 19:54
Кино

Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым

Обновлено вчера в 20:45
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