Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020НТВ 14:27

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. В частности, это закон вводит безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Путин обеспечил фанатам Евро-2020 безвизовый въезд

Gazeta.SPb16:34

Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на матчи Евро-2020

Чемпионат15:36

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020

РИА Новости13:41

Путин разрешил болельщикам Евро-2020 въезжать в Россию без виз

Lenta.ru14:47

Указ о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 подписан президентом России

78.ru14:38

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей на Евро-2020

Матч ТВ15:21

Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

ТАСС13:19
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Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика

Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая

Обновлено в 18:03
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Транспорт

В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение

Движение транспорта ограничат в Москве 2 и 3 мая в связи с подготовкой к проведению ежегодного мотофестиваля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено в 17:27
Общество

За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев

Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено в 15:54
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Происшествия

В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности

В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Происшествия

ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка

30-летняя актриса, которую прославили роли в популярных сериалах канала ТНТ, ждет ребенка.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено в 16:26
Экономика

В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки

Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 02:17
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие

Мадуро призвал народ выходить на улицы при новой попытке переворота

Обновлено в 18:39
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Авто

Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года

Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли за мальчика

С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года.
Обновлено в 17:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал более 9,5 тысяч пиратских сайтов

Роскомнадзор после вступления в силу поправок к антипиратскому закону заблокировал более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:29
Игры

Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus

Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Кино

Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала

Обновлено в 15:19
Общество

Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии

Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Космос

С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов

Обновлено в 16:51
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