Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020НТВ 14:27
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. В частности, это закон вводит безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:02, Ашберн
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая
Обновлено в 18:03
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Транспорт
В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение
Движение транспорта ограничат в Москве 2 и 3 мая в связи с подготовкой к проведению ежегодного мотофестиваля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено в 17:27
Общество
За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев
Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено в 15:54
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Происшествия
В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности
В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка
30-летняя актриса, которую прославили роли в популярных сериалах канала ТНТ, ждет ребенка.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено в 16:26
Экономика
В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки
Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 02:17
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:59
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли за мальчика
С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года.
Обновлено в 17:00
Общество
Роскомнадзор заблокировал более 9,5 тысяч пиратских сайтов
Роскомнадзор после вступления в силу поправок к антипиратскому закону заблокировал более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:29
Игры
Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus
Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Кино
Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала
Обновлено в 15:19
Общество
Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено в 16:51