Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020НТВ вчера в 14:27

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. В частности, это закон вводит безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Путин обеспечил фанатам Евро-2020 безвизовый въезд

Gazeta.SPbвчера в 16:34

Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на матчи Евро-2020

Чемпионатвчера в 15:36

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020

РИА Новостивчера в 13:41

Путин разрешил болельщикам Евро-2020 въезжать в Россию без виз

Lenta.ruвчера в 14:47

Указ о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 подписан президентом России

78.ruвчера в 14:38

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей на Евро-2020

Матч ТВвчера в 15:21

Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

ТАССвчера в 13:19
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WP: Болтон подталкивает Трампа к военной операции в Венесуэле

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Путин сменил посла РФ в Белоруссии, Мезенцев меняет Бабича

Президент РФ Владимир Путин своим указом сменил российского посла в Белоруссии.
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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Виктория Исакова показала фото подросшей дочери, рождение которой скрывала несколько лет

Впервые Виктория Исакова подтвердила, что родила дочь режиссеру, в ноябре прошлого года.
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Обновлено вчера в 20:59
Политика

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
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Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
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