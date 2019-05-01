Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020НТВ вчера в 14:27
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. В частности, это закон вводит безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Политика
Путин упростил получение российского паспорта для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено вчера в 07:04
Наука
Назван снижающий риск ожирения продукт
Японские ученые из колледжа Doshisha выяснили, какой продукт снижает риск развития ожирения.
Обновлено в 00:22
Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
ЖКХ
Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды
В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Погибли 48 человек: со дня трагедии в Одессе прошло пять лет
События, произошедшие 2 мая 2014 года, и на сегодняшний день вызывают массу вопросов Со дня трагедии в Одессе прошло ровно пять лет.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Общество
Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»
Обновлено вчера в 04:14
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Происшествия
Пожар вспыхнул на нефтедобывающей платформе в Северном море
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Конго
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает о вспышке геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах
Обновлено вчера в 22:36
Спорт
Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира
Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Мадуро заявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле
Обновлено вчера в 03:03
Общество
В Нью-Йорке заключенным разрешили бесплатно совершать телефонные звонки
Нью-Йорк стал первым крупным городом в США, где заключенным отныне разрешено бесплатно звонить из тюрьмы в пределах страны.
Обновлено в 00:08
Кино
Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня
Блокбастер «Мстители: Финал» поставил два рекорда, собрав в российском прокате более одного миллиарда рублей всего за три дня.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие
Мадуро назвал условие вторжения США в Венесуэлу
Обновлено вчера в 22:22
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в конце марта.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Денис Черышев поддержал Икера Касильяса
Обновлено в 00:00
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно нужно отдыхать
Американские ученые рассказали о правилах здорового отдыха.
Обновлено вчера в 06:48