Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020НТВ 14:27
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. В частности, это закон вводит безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Футбол
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Обновлено в 17:04
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Происшествия
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Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.
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Хоккей
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В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
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Футбол
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Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor
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Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке
Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
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Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
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Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
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Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Авто
Цены на автомобили с пробегом в РФ упали в апреле на 1,7%
В прошлом месяце цена одного автомобиля с пробегом в среднем составляла 752 тыс. рублей.
Обновлено в 06:27
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
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Обновлено в 10:00
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Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии
Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
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Продажи продуктов здорового питания выросли в апреле 2019 года в среднем на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
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Спорт
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Обновлено в 13:11
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
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Обновлено в 14:16
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Культура
Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу
Обновлено вчера в 18:14
Космос
Уфологи увидели базу пришельцев на острове Пасхи
В сообществе уфологов обсуждают новую информацию о таинственных кругах, очертания которых были зафиксированы из космоса в разных районах острова Пасхи.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера
Обновлено в 16:36