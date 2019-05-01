Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020НТВ 14:27

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. В частности, это закон вводит безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Путин обеспечил фанатам Евро-2020 безвизовый въезд

Gazeta.SPb16:34

Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на матчи Евро-2020

Чемпионат15:36

Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

ТАСС13:19

Путин разрешил болельщикам Евро-2020 въезжать в Россию без виз

Lenta.ru14:47

Указ о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 подписан президентом России

78.ru14:38

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020

РИА Новости13:41

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей на Евро-2020

Матч ТВ15:21
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Футбол

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Обновлено в 17:04
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В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
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Путин подписал закон о крабовых аукционах

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Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
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Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

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Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
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Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
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Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

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Армия и оружие

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Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
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Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
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Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

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На Ямале произошла резня в торговом центре. Несколько пострадавших

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Уфологи увидели базу пришельцев на острове Пасхи

В сообществе уфологов обсуждают новую информацию о таинственных кругах, очертания которых были зафиксированы из космоса в разных районах острова Пасхи.
Обновлено вчера в 02:00
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В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

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