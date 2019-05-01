Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020НТВ 14:27
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. В частности, это закон вводит безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Обновлено в 00:44
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:06
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Обновлено в 03:00
Происшествия
Постоянный запах марихуаны раздражает соседей депутата Резника
Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ приехал к дому, где проживает депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, чтобы взять у него комментарий по поводу его недавнего задержания на первомайском шествии.
Обновлено в 12:12
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии
Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие
Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим
Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Музыка
Жительница Самары снялась в откровенном клипе группы Rammstein
Жительница города Самары Алена Макеева поучаствовала в съемках нового клипа известной немецкой рок-группы Rammstein.
Обновлено в 11:48
Политика
В Крыму американские общественники-миротворцы подписали соглашение
Иностранные делегаты, общаясь с представителями СМИ, выразили надежду, что данное соглашение будет очередной подвижкой в сторону мира и дружелюбия между странами, подданные которых подписали в Крыму данный документ.
Обновлено в 12:53
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено в 15:16
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Игры
Вышел новый трейлер Borderlands 3
На презентации Borderlands 3 был показан новый трейлер игры.
Обновлено в 14:15
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Наука
Донорскую почку на место операции впервые доставил дрон
Донорскую почку 44-летней пациентке, которая ждала операции восемь лет, из одного округа Америки в другой впервые доставили на дроне.
Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой
Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Кино
Вышел дебютный трейлер экранизации «Соника» с Джимом Керри
Обновлено вчера в 09:24
Энергетика
Министр нефти Омана не видит причин опасаться обрушения цен на нефть
Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи заявил, что не видит причин опасаться обрушения цен на нефть.
Обновлено в 15:01