Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020НТВ 14:27

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. В частности, это закон вводит безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на матчи Евро-2020

Чемпионат15:36

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей на Евро-2020

Матч ТВ15:21

Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

ТАСС13:19

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020

РИА Новости13:41

Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

Вести.Ru13:25

Указ о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 подписан президентом России

78.ru14:38

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Телеканал Санкт-Петербург15:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
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Жительница города Самары Алена Макеева поучаствовала в съемках нового клипа известной немецкой рок-группы Rammstein.
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Путин подписал закон о «суверенном рунете»

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