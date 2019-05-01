Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020Известия вчера в 18:41

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года въезжать в страну без виз. Документ был опубликован 1 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Так фанаты смогут въехать по картам Fan ID.

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

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