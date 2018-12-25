Политика

Путин подписал закон о любительской рыбалке
РИА Новости
12:06

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
РИА Новости12:06

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Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке

Коммерсантъ18:09

Парламент принял закон о любительском рыболовстве

Ежедневные Новости Владивостока23 декабря в 21:33

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Взгляд.ру13:26

Путин подписал закон о бесплатном любительском рыболовстве

ТАСС12:26

Путин подписал закон о любительской рыбалке

RT на русском12:11

Путин подписал закон о любительской рыбалке

РИА Новости12:06

Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке

РБК15:34
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Армия и оружие

Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету

Обновлено в 15:58
Происшествия

СК завел дело после убийства четырех человек в Ульяновске

В квартире жилого дома в Ульяновске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, еще один 17-летний местный житель был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 16:16
Здоровье

Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года

Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани

Обновлено в 17:37
Происшествия

Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве

Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Политика

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В США скончался еще один ребенок-мигрант из Гватемалы

Обновлено в 18:56
Экономика

Путин подписал закон о повышении уровня МРОТ

Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по стране на 117 рублей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России

Главнокомандующий российского ВМФ Владимир Королев заявил, что США наращивают неядерные системы высокоточного оружия в морских акваториях, которые находятся рядом с Россией.
Обновлено в 18:36
Политика

В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»

В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.
Обновлено в 15:13
Путешествия

АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году

Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.
Обновлено в 10:32
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Общество

Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что в свободное от работы время не смотрит телевизор из-за высокого уровня агрессии на экране.
Обновлено в 17:36
Политика

Володин предложил Путину провести оценку положений Конституции

В ходе встречи главы государства с руководством Федерального собрания спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», сообщает агентство «Интерфакс».
Обновлено в 12:58
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Авто

Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года

Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Триполи смертник взорвался в здании МИД Ливии

По данным местных СМИ, смертник подорвал себя в здании МИД. Над крышей здания виден густой дым.
Обновлено в 03:45
Общество

В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО

В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено в 16:31
Политика

Силуанов подвел итоги переговоров Путина с Лукашенко

Вице-премьер отметил, что Путин и Лукашенко во время встречи затрагивали вопрос цен на энергоресурсы, а также наиболее острый для Белоруссии вопрос — так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Обновлено в 13:50
Общество

Предпенсионерам дали право на обязательную долю в наследстве

Отмечалось, что документ позволит распространить право на обязательную долю в наследстве не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, которые получат «дополнительные гарантии защиты имущественных прав».
Обновлено в 13:51
Общество

Пруд или стена: оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

The concrete wall across the street looks like a body of water from r/mildlyinteresting Комментаторы тут же разделились на два лагеря: одни увидели на фотографии пруд у дома, другие же разглядели бетонную стену пристройки.
Обновлено в 11:21
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Политика

Завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:47
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Обновлено в 07:35
Общество

Пришелся по душе: Никулину продлили срок психиатрического обследования

По словам защитника, обследование было продлено на 15 дней по просьбе госпиталя, где содержится Евгений Никулин.
Обновлено в 16:01
Политика

Путин оценил опасность Парижского соглашения по климату для России

Отмечается, что об этом глава государства сказал на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, который передал ему письмо с опасениями по поводу того, что соглашение может привести к сокращению Россией нефте- и газодобычи, и предложил оценить договор с точки зрения российской нацбезопасности.
Обновлено в 18:03
Происшествия

WP сообщило о возможной причине крушения Boeing 737 Max в Индонезии

Специалисты, устанавливающие причины крушения Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море, пришли к выводу, что катастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.
Обновлено в 18:57
Общество

Роскачество проверило шампанское российского производства

Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Здоровье

Главный нарколог Минздрава дал советы по лечению похмелья

В случае наступления состояния похмелья не рекомендуется принимать аспирин.
Обновлено в 08:35
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