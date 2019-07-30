Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензинРИА Новости 13:23
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБК15:10
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
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В Южной Корее определили тип запущенных КНДР ракет
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На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
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Американские сенаторы предлагают найти в военном бюджете деньги, чтобы в случае «нового вмешательства» России во внутреннюю политику страны расширить санкции.
Обновлено в 09:35
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В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
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