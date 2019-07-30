с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин

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Общество В руководстве АЛРОСА произошли изменения Курировать работу гранильного комплекса в дальнейшем будет напрямую генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, а работу правового управления – заместитель генерального директора Константин Машинский, сообщает пресс-служба компании.

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Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

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Шоу-бизнес Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.