Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензинРИА Новости вчера в 13:23
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБКвчера в 15:10
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Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика
Для работающих пенсионеров повысят пенсии с 1 августа
В РФ работающих пенсионеров ожидает повышение пенсионных выплат.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Браузер Chrome может получить собственный редактор тем
Вероятно, вскоре браузер Google Chrome позволит своим пользователям самим создавать различные темы оформления, в него будет встроен соответствующий редактор.
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Специалисты Google обнаружили уязвимости в iOS для iPhone
Всего за последнее время специалистам удалось обнаружить в iOS 12 и ее более новых версиях несколько уязвимостей, предоставляющих возможность злоумышленникам получать доступ к личной информации владельцев iPhone.
Обновлено в 03:50
Политика
США официально выйдут из ДРСМД на этой неделе
Американская сторона официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на этой неделе - 2 августа, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено 29 июля в 22:49
Общество
Reuters: В Китае запретили мусульманам демонстрацию религии
Reuters называет происходящее продолжением кампании по унификации всех проявлений религии, начатой в Китае в 2016 году.
Обновлено в 02:55
Космос
TESS нашел систему из трех экзопланет и красного карлика
Обновлено в 04:59
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за угрозы паводка
На территории Комсомольска-на-Амуре был введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
ДТП произошло около восьми часов утра 31 июля на Невском проспекте близ пересечения с Садовой улицей.
Обновлено в 05:03
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье
Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками
Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Финансы
Рубль подтягивается к доллару и евро
Курс рубля растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:14
Общество
Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Обновлено в 04:35