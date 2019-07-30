с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин

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