с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин

Политика Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.

Общество Август на Урале начнется с дождей Последний месяц лета начнется на Урале с дождей.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Политика Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Экономика Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».

Единоборства Следующим соперником Минакова в Bellator станет Айяла Российский боец ММА Виталий Минаков следующий бой на турнире Bellator проведёт 24 августа.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Путешествия Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Общество В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.

Общество В «Роскачестве» дали советы по выбору детского стирального порошка Специалисты «Роскачества» рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке моющего средства для детских вещей и как распознать маркетинговые уловки на упаковке товаров данной категории.

Политика Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Происшествия На Среднем Урале закрыли два несанкционированных палаточных лагеря Как рассказала сегодня "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова, выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей в Полевском, Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (два) и Нижнем Тагиле.

Финансы Украинская гривна рекордно подорожала Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.

Гаджеты Более 100 000 смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продано за 2 минуты Начало продаж новых смартфонов Honor стало ожидаемым событием, поэтому не нужно удивляться тому, что уровень реализации был очень высок на старте.

Политика Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле» Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».

Кино Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.