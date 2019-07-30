Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензинРИА Новости вчера в 13:23
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБКвчера в 15:10
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В Афганистане при взрыве погибли 34 человека
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Американские феминистки призывают покончить с Тарантино
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Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
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Новый Hyundai Creta впервые засняли днем
Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
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Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
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Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
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Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
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Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова
Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 01:39
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
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Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
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Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»
"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Гаджеты
Эмоционального робота Kiki с ИИ оценили в 799 долларов
Разработчиком настольного робота стала компания Zoetic AI, которая по предзаказу просит за «умное» устройство 799 долларов, но в случае успешного старта Kiki подорожает до 1500 долларов.
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Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Сроки краха Украины назвали в Киеве
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать.
Обновлено 29 июля в 23:06
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08
Путешествия
Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму
Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
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Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
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«Реал» уступил «Тоттенхэму» в полуфинале Audi Cup
Обновлено вчера в 14:05
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Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге
Мужчине, 1971 года рождения, следственные органы СКР по Санкт-Петербургу готовятся предъявить обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.
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На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения
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«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко
Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
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Общество
Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС
Самолёты МЧС России приступили к тушению лесных пожаров на севере Красноярского края, сообщили ИА REGNUM 31 июля в региональном министерстве лесного хозяйства.
Обновлено в 01:21