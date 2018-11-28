Политика
Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелей
Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелейРИА Новости14:02
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.
РИА Новости14:02
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