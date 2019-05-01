Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцамиПолитРоссия 06:58

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Воплощение мечты: кто ждал указа Путина об упрощении гражданства

Вести.Ru13:28

Что произошло за день: среда, 1 мая

Интерфакс13:45

Путин упростил получение гражданства для некоторых категорий украинцев

Коммерсантъ06:47

В МВД прокомментировали указ Путина по гражданству

Российская газета09:30

Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для некоторых категорий иностранцев

RT на русском09:55

Путин упростил порядок получения гражданства для ряда категорий украинцев

РИА Новости07:45

В Крыму оценили указ Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ

ТАСС13:22
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Общество

Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на вход

Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" временно работает только для входа пассажиров, сообщает в среду столичная подземка в Twitter.
Обновлено в 14:38
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали около 50 человек

Обновлено в 13:42
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество

Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Общество

В Японии началась церемония восхождения на престол нового императора

В Японии началась церемония интронизации нового императора Нарухито, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

В Москве прошло первомайское шествие

Обновлено в 04:02
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области

Обновлено в 13:45
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Трагедия Дома профсоюзов

Самым ужасным преступлением до начала кровавых событий в Донбассе стали события в одесском Доме профсоюзов, случившиеся 2 мая 2014 года, когда люди, противники этого самого госпереворота, сгорели заживо.
Обновлено в 13:55
Общество

В Харькове националисты пытались сорвать Первомай

Обновлено в 08:50
Спорт

Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира

Международное банкнотное сообщество (IBNS) отметило, что за 2018 год было выпущено более 150 новых купюр, однако лишь 10 процентов из них стали номинантами на попадание в список красивейших банкнот мира.
Обновлено в 07:08
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Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»

Обновлено в 15:00
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Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
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Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

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Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду»

Месси часто сравнивают с Криштиану Роналду, но Лионель все же на другом уровне. Он более расслабленный и более совершенный, цельный игрок.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
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Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Финском заливе катера заключили под стражу

Обновлено в 15:32
Политика

Гуайдо заявил, что 2 мая в Венесуэле начнется всеобщая забастовка

Обновлено в 13:10
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
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Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

Обновлено в 08:38
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Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой

Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.
Обновлено вчера в 11:25
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Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
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В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
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