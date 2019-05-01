Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцамиПолитРоссия 06:58
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить326
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на вход
Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" временно работает только для входа пассажиров, сообщает в среду столичная подземка в Twitter.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество
Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке
Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Общество
В Японии началась церемония восхождения на престол нового императора
В Японии началась церемония интронизации нового императора Нарухито, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В Москве прошло первомайское шествие
Обновлено в 04:02
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Трагедия Дома профсоюзов
Самым ужасным преступлением до начала кровавых событий в Донбассе стали события в одесском Доме профсоюзов, случившиеся 2 мая 2014 года, когда люди, противники этого самого госпереворота, сгорели заживо.
Обновлено в 13:55
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Спорт
Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира
Международное банкнотное сообщество (IBNS) отметило, что за 2018 год было выпущено более 150 новых купюр, однако лишь 10 процентов из них стали номинантами на попадание в список красивейших банкнот мира.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»
Обновлено в 15:00
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
Обновлено в 04:22
Футбол
Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду»
Месси часто сравнивают с Криштиану Роналду, но Лионель все же на другом уровне. Он более расслабленный и более совершенный, цельный игрок.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Космос
Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой
Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.
Обновлено вчера в 11:25
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06